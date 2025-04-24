Чтобы не испортить деловую репутацию сотрудников с долгами, депутаты собираются запретить кредиторам обращаться за взысканием к работодателям клиента.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запретит микрофинансовым организациям направлять исполнительные документы работодателям должника. Это позволит сохранить репутацию сотрудника, а также сократить число злоупотреблений со стороны кредиторов.

Согласно действующему закону, взыскатели долга имеют право направлять исполнительные документы работодателям или другим лицам, которые выплачивают деньги должнику. Однако эта норма создает угрозу злоупотреблений и давления на человека, может нарушать принцип соразмерности взыскания.

«Запрет на направление исполнительных документов микрофинансовыми организациями непосредственно работодателям позволит сократить число злоупотреблений, обеспечить защиту прав работников и установить дополнительные гарантии правомерности удержаний из их доходов», — сказано в пояснительной записке.

Также авторы законопроекта отметили, что работодатель не обязан анализировать причины появления задолженности у его сотрудников, но сам факт получения исполнительного документа от кредитора может стать причиной потери деловой репутации работника и ухудшить его положение в коллективе.

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