Муж может уйти в оплачиваемый отпуск во время беременности супруги

Работодатель не имеет права отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске, если его супруга уже находится в отпуске по беременности и родам.
Минтруд в своем телеграм-канале напомнил, что будущий отец в этот период может:
уйти в оплачиваемый отпуск независимо от графика отпусков и стажа работы у данного работодателя;
взять все неиспользованные дни ежегодного отпуска или только их часть;
оформить отпуск в период отпуска по беременности и родам — и до, и после рождения ребенка.
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Комментарии2
Как вообще этот вопрос возник?
А если у него нет жены? А если она никак забеременеть не может? А если она забеременела, но не от него?
Во всех этих случаях отпуск нашему несчастному мужику не положен?
А если она никак не хочет отдыхать, а всё время занимается беременением.... ?
Я чумею какая у них работа! Сиди и пиши про что нибудь!
Завтра можно написать напоминание, что если есть три ребёнка, то отпуск то же положен! После завтра - например про то, что если у Новосильцева мальчик и мальчик, то отпуск положен!...
Какой бред....