Муж может уйти в оплачиваемый отпуск во время беременности супруги

Компания должна предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск сотруднику, даже если его жена уже отдыхает по беременности.

Работодатель не имеет права отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске, если его супруга уже находится в отпуске по беременности и родам.

Минтруд в своем телеграм-канале напомнил, что будущий отец в этот период может:

уйти в оплачиваемый отпуск независимо от графика отпусков и стажа работы у данного работодателя;

взять все неиспользованные дни ежегодного отпуска или только их часть;

оформить отпуск в период отпуска по беременности и родам — и до, и после рождения ребенка.

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