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Отпуска

Муж может уйти в оплачиваемый отпуск во время беременности супруги

Компания должна предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск сотруднику, даже если его жена уже отдыхает по беременности.

Работодатель не имеет права отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске, если его супруга уже находится в отпуске по беременности и родам.

Минтруд в своем телеграм-канале напомнил, что будущий отец в этот период может:

  • уйти в оплачиваемый отпуск независимо от графика отпусков и стажа работы у данного работодателя;

  • взять все неиспользованные дни ежегодного отпуска или только их часть;

  • оформить отпуск в период отпуска по беременности и родам — и до, и после рождения ребенка.

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Комментарии

2
  • v.timchenko

    Как вообще этот вопрос возник?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    А если у него нет жены? А если она никак забеременеть не может? А если она забеременела, но не от него?

    Во всех этих случаях отпуск нашему несчастному мужику не положен?

    Компания должна предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск сотруднику, даже если его жена уже отдыхает по беременности.

    А если она никак не хочет отдыхать, а всё время занимается беременением.... ?

    Минтруд в своем телеграм-канале напомнил,

    Я чумею какая у них работа! Сиди и пиши про что нибудь!

    Завтра можно написать напоминание, что если есть три ребёнка, то отпуск то же положен! После завтра - например про то, что если у Новосильцева мальчик и мальчик, то отпуск положен!...

    Какой бред....