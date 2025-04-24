Депутаты хотят штрафовать до 50 тысяч за сдачу квартиры без договора

Власти планируют узнать, кто на самом деле живет в квартирах, которые сдают. Для этого начнут контролировать договоры и паспортные данные арендаторов.

Депутаты Госдумы направили законопроект на заключение в правительство. Согласно документу, за предоставление жилья в аренду без договора найма, аренды или безвозмездного пользования будут штрафовать до 50 тыс. рублей.

На такую же сумму оштрафуют собственника квартиры, который решил сдавать ее в аренду без согласия владельцев соседних и примыкающих квартир. Об этом пишут «РИА Новости».

За нарушения законопроект предусматривает предупреждение или административный штраф для физлиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., а для компаний — от 20 до 50 тыс.

«Главная суть изменений — не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — сказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Если квартиру сдают посуточно, то собственник должен тоже заключить договор, потребовать паспорт от арендатора, как и при заселении в гостиницу.

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