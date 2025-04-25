Обязанность платить компенсацию совместителям при сокращении пропишут в ТК

Правительство подготовило законопроект о дополнительных гарантиях для сотрудников, уволенных при сокращении или ликвидации организации.

В Госдуму внесен законопроект, по которому выходное пособие при ликвидации организации или сокращении будет положено также работникам, после увольнения с основного места работающим по совместительству.

Для этого в ст. 178 ТК добавят четвертую часть о том, что совместителям полагаются гарантии, установленные частями 1 - 3 этой статьи.

Такие же гарантии установят для работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 318 ТК).

На несоответствие конституционности этих норм ТК указал КС в постановлении № 54-П от 22.11.2024. По мнению Конституционного суда, нельзя лишать работников выплат при увольнении с основного рабочего места при сокращении или ликвидации организации только из-за того, что у них есть работа по совместительству.

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