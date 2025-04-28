За нарушение таможенных правил чаще всего возбуждают дела

Таможенные органы возбудили свыше 660 уголовных дел в 1 квартале 2025 года.

Из них 321 дело по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ, вооружения. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также уголовные дела возбуждали по фактам:

уклонения от уплаты таможенных платежей;

переводов в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов по подложным документам;

контрабанды налички и денежных инструментов.

Предметами преступлений обычно были лес и лесоматериалы, наркотики, психотропы и сильнодействующие вещества, иностранная и российская валюта, наземный транспорт.

За первый квартал 2025 возбуждено 44 510 дел об административных правонарушениях, почти половина на юридических лиц (20 250).

Наибольшее количество дел – 27 173 – возбуждено за нарушение таможенных правил (ст. 16 КоАП), в их числе 18 285 дел по контрабаным составам.

Чаще всего предметами правонарушений были валюта, алкоголь, табачные изделия, продукция растительного происхождения, легковые авто, древесина и изделия из нее.

В рамках возбужденных дел по КоАП взыскано штрафов на 762,3 млн рублей. Это на 25% больше, чем за январь-март 2024 года. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 1 млрд рублей.

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