💳 Власти введут уголовную ответственность для дропперов

В ст. 187 УК хотят внести поправки, устанавливающие ответственность для дропперов. Это люди, которые за деньги оформляют или отдают свои банковские карты или деньги мошенникам.
28 апреля 2025 законопроект рассмотрит правительственная комиссия.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко напомнили, что закон по защите россиян от мошенников уже принят.
«В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов», — пояснили в аппарате Григоренко.
За передачу личной банковской карты за деньги предусмотрен штраф от 100 000 до 300 000 руб. или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 2 лет. Так же накажут клиентов банков, которые сами совершают незаконные операции с картами, полученными от злоумышленников.
Тех, кто не был клиентом банка, но приобрел карту и передал ее мошенникам, оштрафуют на сумму от 300 000 до 1 млн руб. или накажут принудительными работами до 4 лет, лишением свободы на срок до 6 лет с возможным налагаемым штрафом от 10 000 до 500 000 руб. или в размере дохода за период от года до двух лет.
Самое строгое наказание предусмотрено для тех, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки для мошенничества: штраф от 300 000 до 1 млн руб. либо лишение свободы до 6 лет и возможный аналогичный по сумме штраф, ограничение свободы до 2 лет.
Людей, которые впервые совершили преступление по новым статьям, предлагают освобождать от ответственности, если они добровольно помогут следствию.
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Комментарии1
А если бесплатно? Или за харчи?
Т.е. чел отдал свои деньги мошенникам, а его за это оштрафуют? Да и верно! А неча!