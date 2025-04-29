Как правильно настроить 1С для ведения учета у селлеров: инструкция

Для точного учета в программе 1С селлерам нужно корректно установить систему налогообложения, подробно заполнить информацию об УПД и указать там правильные артикулы.

Чтобы корректно работать с маркетплейсами, необходимо правильно настроить 1С. Всегда выбирайте полный функционал.

Важно, чтобы во вкладке «Комиссионная торговля» напротив всех строк были установлены галочки, чтобы не потерялся никакой артикул.

Следующая настройка — «Налоги и отчеты». Во вкладке «УСН» проверяем порядок признания доходов. По факту получения оплаты от покупателя комиссионером — рекомендуемый ФНС способ.

В разделе «Система налогообложения», не забываем установить отметку напротив «НДС», если селлер попадает под НДС с января 2025 года.

Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание. В настройках учетной политики нужно поставить счет для затрат «44», т. к. это торговля.

Далее нужно сделать так, чтобы УПД заполнялся вместе с артикулом. Для этого перейдем в раздел Администрирование — Настройки программы — Параметры учета. Далее — печать артикулов. В УПД обязательно должны быть корректные артикулы.

Подробнее о том, как правильно настроить все разделы в 1С для учета селлеров с иллюстрациями по шагам, читайте в конспекте вебинара эксперта в бухгалтерии Елены Шедис.

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