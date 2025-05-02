💰 Бухгалтеры лидируют по росту средних зарплат

Лидиры по росту средних предлагаемых зарплат — экономисты, бухгалтеры и банковские работники.

Для бухгалтеров средние зарплатные предложения увеличились на 16% — до 56 489 руб./мес. При этом ежемесячный доход главбухов может достигать 200 000-300 000 рублей и выше.

Это данные исследования Авито Работы и Точка банка, они есть у «Клерка».

Зимой 2024/2025 средние предлагаемые зарплаты начинающих экономистов подросли на 14% и составили 57 390 руб./мес. С увеличением опыта и переходом на позиции ведущих экономистов (обычно от 3–5 лет стажа) доход может достигать от 150 000 руб./мес. Главные экономисты могут зарабатывать по 250 000-300 000 руб./мес. и выше.

Банковским работникам стали предлагать зарплату на 7% выше, чем зимой прошлого года. Теперь начинающие специалисты могут рассчитывать на 57 836 руб./мес.

Медианный квартальный оборот компаний малого и среднего бизнеса, работающих в сфере бухучета, аудита и налогообложения увеличился на 5,6%.

«Развитие рынка финансовых услуг в России сегодня связано с несколькими важными трендами: во-первых, это изменение формата работы бухгалтеров. Все больше специалистов уходят из найма и начинают работать самостоятельно — помогают в этом цифровые инструменты, профессиональные сообщества и обучение, которое стало намного доступнее. Во-вторых, рост конкуренции. Бухгалтерские компании и отдельные специалисты расширяют спектр финансовых услуг, повышают качество работы и стремятся к наращиванию клиентской базы», — объяснил лидер сервиса «Финлид» от Точка банка Дмитрий Почивалин.

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