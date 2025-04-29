ЦБ: закредитованность россиян упала во второй половине 2024 года

Число наиболее закредитованных заемщиков с тремя и более займами сократилось на 0,5 млн человек.

В 2024 году число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) и банков сократилось на 0,5 млн. Займы есть у 50 млн человек.

Кредитные организации начали ограничивать кредитование. Средний размер заемных средств наличными уменьшился на 20%, также сократился срок кредитования. Доля кредитов, которые должны выплатить до года, выросла на 13 процентных пункта, до 21%. Об этом сказано на сайте ЦБ.

В четвертом квартале число наиболее закредитованных россиян с тремя и более кредитами сократилось на 0,5 млн. У каждого второго заемщика остаток долга по кредиту не больше 250 тыс. рублей, а у каждого четвертого — 100 тыс.

Число россиян с ипотекой осталось на прежнем уровне — 10,2 млн человек. Сейчас банки стали реже выдавать ипотеку на срок больше 30 лет. Также стало меньше заемщиков, которые перед ипотекой оформляют потребительский кредит. Регулятор считает, что такая динамика говорит о том, что проходит тенденция вносить кредитные деньги в качестве первоначального взноса.

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