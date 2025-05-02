Есть пять способов уменьшить НДФЛ при продаже квартиры: примеры расчетов

Портал Госуслуг привел пять возможных ситуаций, основанных на нормах НК РФ.
На что уменьшается налог
Условие
Пример
На расходы при покупке
Если есть подтверждающие документы
Квартиру купили за 3 млн рублей, а продаете за 3,5 млн. Налогом облагается 500 тыс. рублей.
На вычет без документов
Для жилья — 1 млн рублей для всех объектов на год
Если дом покупали за 700 тыс. рублей, а потом отремонтировали и продали за 1,5 млн, доходы можно уменьшить не на расходы по документам, а на 1 млн — так выгоднее.
На расходы дарителя
Если сохранились документы и это выгоднее, чем вычет в размере 1 млн
Мать купила квартиру за 2 млн рублей, потом подарила дочери, а та продала за 2,5 млн. У дочери расходов нет, но она может уменьшить свой доход на расходы матери.
На налоговую базу при дарении
Если одаряемый заплатил налог с подарка
Тетя подарила квартиру племяннице. Та заплатила налог с 2 млн рублей и продала это жилье за 3 млн. Племянница уменьшит доход от продажи за 2 млн и заплатит НДФЛ с разницы.
На расходы наследодателя
Если продается унаследованная недвижимость, можно уменьшать свой доход на расходы, которые понес наследодатель при покупке
Отец завещал дом сыну. В свое время время он купил его за 2 млн рублей, а сын продает за 2,5. Сын вправе уменьшить свой доход на расходы отца — если они подтверждены документами. Налогом облагается только разница — 500 тыс. рублей.
Если продали жилье в 2024 году раньше минимального срока владения (3 или 5 лет), нужно было подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2025 года.
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