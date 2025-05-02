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Имущественный вычет

Есть пять способов уменьшить НДФЛ при продаже квартиры: примеры расчетов

Налогооблагаемый доход — это не вся сумма от продажи жилья по договору. Ее можно уменьшить на имущественный налоговый вычет в зависимости от способа приобретения.

Портал Госуслуг привел пять возможных ситуаций, основанных на нормах НК РФ.

На что уменьшается налог

Условие

Пример

На расходы при покупке

Если есть подтверждающие документы

Квартиру купили за 3 млн рублей, а продаете за 3,5 млн. Налогом облагается 500 тыс. рублей.

На вычет без документов

Для жилья — 1 млн рублей для всех объектов на год

Если дом покупали за 700 тыс. рублей, а потом отремонтировали и продали за 1,5 млн, доходы можно уменьшить не на расходы по документам, а на 1 млн — так выгоднее.

На расходы дарителя

Если сохранились документы и это выгоднее, чем вычет в размере 1 млн

Мать купила квартиру за 2 млн рублей, потом подарила дочери, а та продала за 2,5 млн. У дочери расходов нет, но она может уменьшить свой доход на расходы матери.

На налоговую базу при дарении

Если одаряемый заплатил налог с подарка

Тетя подарила квартиру племяннице. Та заплатила налог с 2 млн рублей и продала это жилье за 3 млн. Племянница уменьшит доход от продажи за 2 млн и заплатит НДФЛ с разницы.

На расходы наследодателя

Если продается унаследованная недвижимость, можно уменьшать свой доход на расходы, которые понес наследодатель при покупке

Отец завещал дом сыну. В свое время время он купил его за 2 млн рублей, а сын продает за 2,5. Сын вправе уменьшить свой доход на расходы отца — если они подтверждены документами. Налогом облагается только разница — 500 тыс. рублей.

Если продали жилье в 2024 году раньше минимального срока владения (3 или 5 лет), нужно было подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2025 года.

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