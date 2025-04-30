Депутаты хотят с 1 января 2026 года поднять МРОТ до 34 тысяч рублей в месяц

С 2026 года хотят ввести минимальный размер почасовой оплаты. Тем, кто работает неполный рабочий день, предлагают платить как минимум по 300 рублей в час.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который с 1 января 2026 года установит минимальный размер оплаты труда в 34 тыс. рублей в месяц.

Также законопроект предлагает установить с начала 2026 года минимальный размер почасовой оплаты труда в 300 рублей в час. Если перевести эту сумму в месячный заработок, то она будет превышать уровень оплаты труда, исчисленный из МРОТ. Сейчас, исходя из МРОТ, час работы в режиме неполного рабочего дня примерно стоит 120 рублей.

«Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год», — сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта ожидают, что их идея позволит обеспечить сотрудникам право на достойную оплату труда, поможет повысить их уровень жизни, а также сократить разрыв в доходах жителей страны.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.