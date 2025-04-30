Депутаты хотят с 1 января 2026 года поднять МРОТ до 34 тысяч рублей в месяц

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который с 1 января 2026 года установит минимальный размер оплаты труда в 34 тыс. рублей в месяц.
Также законопроект предлагает установить с начала 2026 года минимальный размер почасовой оплаты труда в 300 рублей в час. Если перевести эту сумму в месячный заработок, то она будет превышать уровень оплаты труда, исчисленный из МРОТ. Сейчас, исходя из МРОТ, час работы в режиме неполного рабочего дня примерно стоит 120 рублей.
«Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год», — сказано в пояснительной записке.
Авторы проекта ожидают, что их идея позволит обеспечить сотрудникам право на достойную оплату труда, поможет повысить их уровень жизни, а также сократить разрыв в доходах жителей страны.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
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