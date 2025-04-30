Может ли бухгалтер подрабатывать на полставки налоговым консультантом в той же компании

В новом письме Минтруд разъяснил, есть ли у бухгалтера право подрабатывать в своей же компании, но на другой должности, которая схожа с его основными задачами.

Минтруд выпустил письмо от 10.04.2025 № 14-6/ООГ-1881, в котором объяснил, что бухгалтер имеет право подрабатывать на 0,5 ставки, даже если он уже устроен у этого работодателя.

Согласно ст. 282 ТК, совместительство — это другая оплачиваемая работа, которой сотрудник может заниматься в свободное от основной работы время. Для совместительства нужно заключить отдельный трудовой договор.

Сотрудник может работать как по внешнему совместительству — в другой компании, так и по внутреннему — в организации, где он уже трудоустроен на полную ставку. Специалист может занимать должность, аналогичную той, на которой он находится по основному месту работу.

«При этом ни Кодекс, ни другие нормативные правовые акты не содержат ограничений по количеству заключаемых договоров по совместительству как у того же работодателя на условиях внутреннего совместительства, так и (или) у другого работодателя на условиях внешнего совместительства», — сказано в письме Минтруда.

Поэтому специалист может в одной и той же компании занимать и должность бухгалтера (как основную), и быть налоговым консультантом (как совместитель).