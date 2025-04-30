Может ли бухгалтер подрабатывать на полставки налоговым консультантом в той же компании

Минтруд выпустил письмо от 10.04.2025 № 14-6/ООГ-1881, в котором объяснил, что бухгалтер имеет право подрабатывать на 0,5 ставки, даже если он уже устроен у этого работодателя.
Согласно ст. 282 ТК, совместительство — это другая оплачиваемая работа, которой сотрудник может заниматься в свободное от основной работы время. Для совместительства нужно заключить отдельный трудовой договор.
Сотрудник может работать как по внешнему совместительству — в другой компании, так и по внутреннему — в организации, где он уже трудоустроен на полную ставку. Специалист может занимать должность, аналогичную той, на которой он находится по основному месту работу.
«При этом ни Кодекс, ни другие нормативные правовые акты не содержат ограничений по количеству заключаемых договоров по совместительству как у того же работодателя на условиях внутреннего совместительства, так и (или) у другого работодателя на условиях внешнего совместительства», — сказано в письме Минтруда.
Поэтому специалист может в одной и той же компании занимать и должность бухгалтера (как основную), и быть налоговым консультантом (как совместитель).
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.
Начать дискуссию