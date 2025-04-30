На нацпроект «Кадры» выделили 19,7 млрд рублей в 2025 году

Национальный проект направлен на то, чтобы дополнительно вовлечь в занятость безработных и тех, кто только получил образование.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что общий объем финансирования национального проекта «Кадры» в 2025 году составит 19,7 млрд рублей.

Он направлен на то, чтобы обеспечить экономику специалистами за счет дополнительного вовлечения в занятость. Проект предусматривает комплексную модернизацию служб занятости: их приведут к единому стандарту работы во всех регионах. Кроме того, на основании пятилетних прогнозов рынка труда власти будут определять контрольные цифры для приема в вузы и колледжи.

«По итогам I квартала кассовое исполнение составляет 48%. Средства доведены до всех участников проекта в полном объеме», — сказала Голикова.

В нацпроект «Кадры» входят еще четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда».

Они нацелены на вовлечение выпускников образовательных учреждений в занятость, на профессиональное обучение и дополнительное образование тех, кому трудно найти работу.

В 68 субъектах РФ обновили региональные планы по противодействию нелегальной занятости. В 10 регионах с наибольшим уровнем безработицы провели мониторинг дорожных карт на рынке труда.

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