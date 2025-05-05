Минэкономразвития: зарплаты вырастут в 1,5 раза, но только к 2028 году

Согласно прогнозу Минэкономразвития на 2026-2028 годы, номинальные зарплаты в РФ увеличатся на 51,15% за пять лет.

В базовом сценарии, в 2025 году зарплаты вырастут на 16,8% год к году, до 102 728 рублей. После этого их рост замедлится — в 2025 году показатель вырастет только на 11,4%, до 114 420, а в 2027 году — на 8,3%, до 123 880. Министерство ожидает, что в 2028 году номинальный заработок россиян достигнет 132 940 (+7,3% год к году). Об этом пишут «Ведомости».

Если в экономике начнет разворачиваться консервативный сценарий, то в 2025 году зарплаты вырастут на 15,4% (101 516 рублей), в 2026 году — на 9,5% (111 179), в 2027 — на 7,1% (119 061). Выплаты в 2028 году составят 127 423 рубля. Для такого сценария характерна эскалация торговых войн, сильное замедление мировой экономики, падение спроса и цен на нефть и товары российского экспорта.

Минэк рассчитывает, что численность рабочей силы с 2025 по 2028 годы вырастет с 76,2 до 76,5 млн человек. Уровень безработицы составит 2,5%, а общее число безработных не превысит 1,9 млн человек в год. При этом рост производительности труда упадет с 3,5% в 2024 году до 2,3% в 2025 и 2,2 в 2026 году. После 2027 года показатель начнет расти: сначала до 2,8%, а в 2028 году — до 2,9%.

По данным Росстата, в 2024 году номинальные зарплаты выросли на 18,3%, до 87 952 рублей.

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