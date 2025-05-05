Ространснадзор отказался удовлетворить 20% жалоб из-за сбоя системы «Платон»

Из общего объема жалоб ведомство отменило больше 20% штрафов. Также водители получили около 20% отказов.

Водители каждый день жалуются в Ространснадзор и просят отменить штрафы, которые выписали из-за ошибки в системе «Платон». В результате сбоя машины дальнобойщиков попали под средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в тех регионах, где они не проезжали по платным дорогам.

«К сегодняшнему дню: отменено более 20% постановлений от общего числа поступивших жалоб; отказов в удовлетворении жалоб — около 20%, это связано с отсутствием работы средств РЭБ», — сказано в телеграм-канале ведомства.

Сейчас Ространснадзор продолжает рассматривать поступающие жалобы, работу над этим планируют завершить к концу мая 2025 года. Чтобы оперативно провести проверку, ведомство дополнительно привлекло больше 200 сотрудников.

По данным проверок, влияние РЭБ и других факторов подтвердилось в 70% случаев.

Недавно мы писали, что в Госдуме хотят поднять штрафы с 5 до 20 тыс. рублей за неоплаченный проезд по системе «Платон».

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