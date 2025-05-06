Работнику под сокращением должны предлагать и новые вакансии — Роструд

В течение всего периода до увольнения сотруднику нужно письменно предлагать все вакансии, в том числе новые.

Роструду задали вопрос по поводу сокращения работника. Ему вручили уведомление за два месяца до увольнения, а за две недели перед сокращением он ушел в оплачиваемый отпуск. В это время появилась подходящая вакансия, но из-за отпуска работнику ее не предложили, а взяли другого.

Эту вакансию должны были предложить работнику под сокращением, ответил Роструд в письме от 17.04.2025 № ПГ/06609-6-1. Сотруднику нужно предлагать вакантные должности в письменной форме на протяжении всего периода действия предупреждения о сокращении, а также по мере появления новых предложений, уточняет ведомство.

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