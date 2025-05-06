Налоговики раскрыли схему ухода от налогов через бухгалтерские проводки — доначислено 54 миллиона

Нарушения выявили в ходе выездной проверки за 2018–2020 годы. Компании доначислили более 54 млн рублей налогов, а суд поддержал налоговиков — решение уже опубликовано в картотеке арбитражных дел (ссылка на дело).
Как работала схема
Организация заключала сделки с фирмами-однодневками, чтобы создать фиктивный документооборот. Это позволяло завышать вычеты по НДС и снижать налог на прибыль. Однако налоговики выявили многочисленные признаки фиктивности:
у «контрагентов» отсутствовали персонал, техника и склады;
несмотря на значительный оборот, они отчитывались с мизерными суммами налогов;
номенклатура закупок не совпадала с продажами (в основном — нефтепродукты);
возникали разрывы в цепочках по НДС;
отчетность сдавалась с одного IP-адреса;
проводки по переуступке долга оформлялись до заключения договоров.
Решающим аргументом стали бухгалтерские проводки
Именно анализ проводок помог доказать фиктивность сделок. Например, в одном случае компания оформила корректировку долга раньше, чем вообще был подписан договор уступки права требования с новым контрагентом.
Что сказал суд
Арбитражный суд Поволжского округа признал, что компания намеренно создала формальный документооборот, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду. Решение налоговой службы признано правомерным.
Комментарии1
Как всё прозаично.
Косяки с проводками в данном случае лишь следствие ошибок в хронологии. А ошибки в хронологии-следствие непрофессионализма исполнителя/управляющего.