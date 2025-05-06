Налоговики раскрыли схему ухода от налогов через бухгалтерские проводки — доначислено 54 миллиона

Федеральная налоговая служба обнаружила схему уклонения от уплаты налогов, в которой ключевую роль сыграли бухгалтерские проводки.

Нарушения выявили в ходе выездной проверки за 2018–2020 годы. Компании доначислили более 54 млн рублей налогов, а суд поддержал налоговиков — решение уже опубликовано в картотеке арбитражных дел (ссылка на дело).

Как работала схема

Организация заключала сделки с фирмами-однодневками, чтобы создать фиктивный документооборот. Это позволяло завышать вычеты по НДС и снижать налог на прибыль. Однако налоговики выявили многочисленные признаки фиктивности:

у «контрагентов» отсутствовали персонал, техника и склады;

несмотря на значительный оборот, они отчитывались с мизерными суммами налогов;

номенклатура закупок не совпадала с продажами (в основном — нефтепродукты);

возникали разрывы в цепочках по НДС;

отчетность сдавалась с одного IP-адреса;

проводки по переуступке долга оформлялись до заключения договоров.

Решающим аргументом стали бухгалтерские проводки

Именно анализ проводок помог доказать фиктивность сделок. Например, в одном случае компания оформила корректировку долга раньше, чем вообще был подписан договор уступки права требования с новым контрагентом.

Что сказал суд

Арбитражный суд Поволжского округа признал, что компания намеренно создала формальный документооборот, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду. Решение налоговой службы признано правомерным.