Роструд: работодатель не может прописать в трудовом договоре обязанность работника отчитываться о состоянии здоровья

Работник не обязан доказывать наличие или отсутствие инвалидности. Если состояние здоровья важно для работы — нужно проводить медосмотр.

Роструду задали вопрос: может ли работодатель в трудовом договоре обязать работника предоставлять сведения о состоянии здоровья, медицинских рекомендациях, ограничивающих исполнение трудовой функции, в том числе об инвалидности.

Не может, это незаконно, ответили в Роструде. Сведения о состоянии здоровья работника — это персональные данные. Работодатель не может требовать документы о наличии или отсутствии инвалидности ни от работника, ни от каких-либо организаций и учреждений.

Если для конкретной должности прохождение медицинского осмотра обязательно, работодатель узнает, может ли сотрудник выполнять трудовые обязанности, из медицинского заключения, которое составят по результатам медосмотра. Также медосмотр при заключении трудового договора обязателен для работников младше 18 лет (ст. 69 ТК), напомнили в ведомстве.

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