Правительство хочет, чтобы банки и МФО отчитывались перед судебными приставами о возврате задолженности

Чтобы банки и МФО не нарушали права заемщиков при взыскании просроченных кредитов, их могут обязать отчитываться перед приставами. Сейчас это должны делать только профессиональные коллекторы.

Кабмин внес в Госдуму законопроект, который обяжет банки и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться перед судебными приставами о возврате просроченных кредитов.

Сейчас такие отчеты должны делать только профессиональные коллекторские организации.

«Ключевыми показателями в отчетах кредитных и микрофинансовых организаций должны стать соблюдение прав граждан, имеющих просроченную задолженность, и отсутствие нарушений общих правил совершения таких действий (общение с должниками в неустановленное Федеральным законом время или с нарушением частоты взаимодействия, предусмотренной Федеральным законом и др.)», — сказано в пояснительной записке.

В госреестр професиональных коллекторских агентств входят свыше 500 компаний, также просроченную задолженность могут возвращать 350 банков и свыше 900 МФО.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.