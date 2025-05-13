Главбуха из Волгограда обвинили в присвоении 7,8 млн рублей

Бухгалтер переводила зарплату своему супругу и дочери, которые фактически не работали в компании.

Прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело о присвоении денежных средств в особо крупном размере. В этом обвиняют бухгалтера одной из компаний.

По данным следствия, с января 2012 по декабрь 2015 года 51-летняя бухгалтер вносила недостоверные сведения в документы, чтобы начислить заплату себе, супругу и дочери. Причем родственники фактически не работали в компании. Об этом сказано на сайте ведомства.

Это привело к тому, что бухгалтер незаконно присвоила 7,8 млн рублей. Свою вину обвиняемая не признает.

Сейчас материалы дела направили в суд, специалисту по бухучету грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 160 УК.

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