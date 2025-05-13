Роструд: зарплаты в промышленности за 2024–2025 годы выросли на 30%

Средняя заработная плата в добывающей промышленности составляет 82 тыс. рублей, но по факту она еще выше. Некоторым специалистам предлагают до 400 тыс.

Средние предлагаемые зарплаты в промышленности за 2024–2025 годы выросли по ряду профессий, пишет Роструд в своем телеграм-канале.

Максимальный рост отмечается у специалистов добывающей отрасли:

инженеров по бурению;

инженеров по буровзрывным работам;

мастеров буровой;

бурильщиков.

Сейчас им предлагают зарплату в среднем на 30% больше, чем год назад.

«Средняя зарплата по вакансиям в добывающей промышленности сегодня составляет порядка 82 тыс. рублей. При этом реальная зарплата может быть существенно выше, так как в объявлениях о работе зачастую указывается предлагаемый доход без учета стимулирующих выплат», — цитирует Роструд своего замруководителя Яна Талбацкого.

Кому работодатели предлагают больше всех:

взрывникам, горным инженерам — до 400 тыс. руб.;

главным механикам, токарям, машинистам спецтехники — до 360 тыс.;

горным мастерам — до 300 тыс.;

проходчикам, главным геологам — до 250 тыс. рублей.

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