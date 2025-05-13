Роструд: зарплаты в промышленности за 2024–2025 годы выросли на 30%

Средние предлагаемые зарплаты в промышленности за 2024–2025 годы выросли по ряду профессий, пишет Роструд в своем телеграм-канале.
Максимальный рост отмечается у специалистов добывающей отрасли:
инженеров по бурению;
инженеров по буровзрывным работам;
мастеров буровой;
бурильщиков.
Сейчас им предлагают зарплату в среднем на 30% больше, чем год назад.
«Средняя зарплата по вакансиям в добывающей промышленности сегодня составляет порядка 82 тыс. рублей. При этом реальная зарплата может быть существенно выше, так как в объявлениях о работе зачастую указывается предлагаемый доход без учета стимулирующих выплат», — цитирует Роструд своего замруководителя Яна Талбацкого.
Кому работодатели предлагают больше всех:
взрывникам, горным инженерам — до 400 тыс. руб.;
главным механикам, токарям, машинистам спецтехники — до 360 тыс.;
горным мастерам — до 300 тыс.;
проходчикам, главным геологам — до 250 тыс. рублей.
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