😷 Сотрудники могут получить компенсацию, если заболели в холодном офисе

За переохлаждение на рабочем месте можно получить компенсацию, но нужно доказать, что температура была ниже нормы, собрать свидетельства коллег и предоставить больничный лист.

Работодатель должен обеспечить безопасные условия труда для своих сотрудников, в частности, комфортную температуру воздуха в помещении. По СанПиНу весной в офисах должно быть не ниже 20-22°C, летом — не ниже 23–25°C.

Если в помещении холоднее, а работодатель не принимает никаких мер, чтобы это исправить, то компании грозит штраф в размере от 50 до 80 тыс. рублей. Для ИП размер наказания — от 2 до 5 тыс.

Кроме того, каждый сотрудник, который простудился по вине работодателя, может получить компенсацию. Для этого нужно собрать доказательства: фото показания термометра на рабочем месте, свидетельства коллег и больничный лист.

«Согласно ст. 237 ТК, вы имеете право на компенсацию морального вреда, причиненного вам неправомерными действиями или бездействием работодателя. Размер компенсации определяется судом. Также возможно возмещение дополнительных расходов, связанных с лечением», — сказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Итоговый размер выплаты будет зависеть от тяжести причиненного вреда здоровью, дополнительных обстоятельств дела и количества доказательств. Чем больше будет подтверждений, тем выше шансы получить компенсацию.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.