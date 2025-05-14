Эксперт научит считать НДС и УСН для продавцов на маркетплейсах

Продажи товаров на маркетплейсах растут, и вместе с ними увеличивается спрос на бухгалтеров, специализирующихся на работе с маркетплейсами. Станьте бухгалтером для продавцов на маркетплейсах и начните зарабатывать больше.

Налоговая реформа изменила правила работы продавцов на маркетплейсах, использующих налоговый режим УСН. Мы подробно разберем, как настроить работу с НДС для продавцов на маркетплейсах: от настройки профиля на маркетплейсе до работы с первичными документами и учета в 1С.

Приходите не бесплатный вебинар «Учет продавца на маркетплейсах: НДС и УСН». Он состоится уже завтра, 15 мая, в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

настройку профиля продавца на маркетплейсе для работы с НДС, оформление первичных документов и использование сервисов ЭДО.

работа с налоговыми документами: выставление счетов-фактур, ведение Книги продаж и Книги покупок.

особенности реализации товаров физическим и юридическим лицам.

подготовку отчетов о продажах из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.

варианты признания дохода продавца на маркетплейсах с учетом разъяснений Минфина и ФНС.

настройку 1С для работы с маркетплейсами, включая учет НДС для налогоплательщиков на УСН.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 15 мая в 11:00 мск!