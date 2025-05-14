Министр финансов: мы будем обсуждать ставку НДС 3-4% для ресторанов и кафе

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти готовы обсуждать ставку НДС 3-4% для предприятий общественного питания. Это позволит организациям избежать дробления бизнеса.

«Коллеги говорят: давайте сделаем для общепита пониженную ставку НДС в 3% с тем, чтобы не было желания дробиться. Такие факты есть, и мы видим, что крупные сети дробятся. Мы готовы рассматривать вопрос относительно 3% без вычета, может быть 3-4%», — сказал Антон Силуанов.

Также он добавил, что в ближайшее время в Госдуму внесут поправки, по которым для общепита повысят порог выручки, до достижения которого можно не платить НДС. Сейчас это 2 млрд рублей, а будет 3 млрд.

Существующий лимит для применения нулевого НДС в 2 млрд рублей приводит к тому, что кафе и рестораны вместо того, чтобы расти и развиваться, скрывают доходы или вообще продаются.

Сейчас общая ставка НДС 20%, с 2022 года предприятия общепита освободили от уплаты этого налога, но только если совокупный доход кафе или ресторана не больше 2 млрд рублей в год, а на услуги общепита приходится не меньше 70% заработка.