😡 Клиенты недовольны: банки блокируют карты из-за переводов на свои же счета

Банки стали активно блокировать нестандартные операции клиентов, даже если они проходят между их же счетами. На разморозку уйдет несколько дней, а еще понадобится выпустить новую карту.

Россияне начали сталкиваться с блокировкой операций после попыток перевести деньги из одного банка на свой же счет, но в другой организации.

На портале «Банки.ру» клиент Т-Банка сообщила, что после получения кредита хотела перевести деньги на карту другого банка, чтобы потом снять наличные в банкомате. Однако кредитная организация заблокировала все операции из-за подозрительной активности.

В Т-Банке объяснили, что карта будет заморожена до тех пока, пока банк не завершит внутреннее расследование.

Клиентке Совкомбанка заблокировали карту и доступ к интернет-банкингу после попытки перевести по Системе быстрых платежей 137 тыс. рублей на свой брокерский счет, открытый в другом банке.

Во всех случаях проблема решилась за несколько дней, но для этого понадобилось перевыпустить банковскую карту.

С июля 2024 года действует закон, по которому банки должны проверять операции клиентов и останавливать подозрительные. Если этого не сделать, то кредитная организация будет возмещать ущерб. Центробанк рекомендует ориентироваться на списания и зачисления сумм свыше 100 тыс. рублей в день или свыше 1 млн в месяц.

Эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина советует не делать денежные переводы, нетипичные по частоте или сумме. При необходимости перечислять крупные суммы в отделении банка, это позволит защитить счет от блокировки.

Недавно мы писали, что для защиты от мошенников банки требуют приходить в офис вместе с родственниками.

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