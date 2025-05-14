Для защиты от мошенников банки требуют приходить в офис вместе с родственниками

Чтобы дополнительно защитить деньги клиентов и разморозить их счета, банки требуют приходить в офисы вместе с родственниками.

Кредитные организации стали требовать от клиентов приходить в офис вместе с родственниками, чтобы разморозить счет, который заблокировали из-за подозрений на мошеннические операции.

Такие условия выдвигают даже тем, кто не пользуется сервисом «второй руки» — когда клиент соглашается на контроль своих действий со стороны близких родственников.

Например, с такой ситуаций столкнулась клиентка Альфа-Банка. Девушка хотела взять нецелевой кредит и перевести эти деньги на счет в другом банке. Ее счет заморозили, несмотря на объяснение, а для разблокировки потребовали прийти в отделение, где также отказались снять ограничения и попросили привести с собой сына. Об этом пишут «Известия».

За время разбирательства по кредиту набежали проценты, а также ей на карту перевели зарплату, доступа к которой нет. Банк пошел навстречу и простил проценты за время блокировки.

Эксперт проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин объяснил, что у клиентов действительно могут попросить привести с собой родственников. Обычно это происходит, когда банк видит нестандартные действия. Например, когда пожилой человек оформляет кредит и начинает переводить заемные деньги через мобильный банк.

Юрист, основатель «Академии Константа» Полина Лебедева считает, что ни один закон не дает банкам права требовать от клиентов привести с собой родственников.

С июля 2024 года действует закон, по которому банки должны проверять операции клиентов и останавливать подозрительные, вплоть до блокировки счета. Если этого не сделать, то кредитная организация будет возмещать ущерб. Чтобы не терять деньги, банки стали чересчур внимательны к любым операциям. В первом квартале 2025 года на перегибы и приостановки дистанционного обслуживания пожаловались на 37% больше россиян, чем в том же периоде 2024 года.

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