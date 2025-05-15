Сбой в интернете обрушил объем продаж в сфере e-commerce в два раза

Из-за сбоев в интернете с 5 по 11 мая 2025 года объем продаж в сфере онлайн-торговли упал в два раза относительно предыдущей недели.

«Объем онлайн-продаж по основным категориям составил около 11,1 млрд. При этом количество выбитых чеков снизилось сразу в 2,3 раза относительно показателей 28 апреля — 4 мая», — сказано в исследовании АТОЛ.

Сильнее всего продажи упали в категории «Обувь», она сократилась в 2,5 раза. Также в 2,3 раза меньше продали товаров для дома, электроники, а также продукции из категории «Красота и гигиена».

Недавно мы писали, что ради безопасности праздничных мероприятий власти могут оставить жителей Москвы без доступа к мобильному интернету. Сбои произошли у операторов t2, МТС и «Билайн».

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