Пошаговая инструкция: как заполнить данные для ЕФС-1 в 1С:ЗУП

Чтобы все кадровые изменения отражались в отчетности и в электронных трудовых книжках, нужно правильно выстроить работу в 1С:ЗУП.

Зачастую при работе в программе 1С:ЗУП бухгалтерам приходится оформить ЕФС-1 при неполном времени и дистанционной работе сотрудников. Чтобы верно отразить эти кадровые особенности, нужно перейти в Настройки — Кадровый учет, где проставить нужные «галочки».

Если вы не проставите флажок в графе «Используется дистанционная работа», то у вас не будет даже возможности эту дистанционную работу оформить. Когда флажки выставлены, то коды «ДИСТ» и «НЕПД» подтянулись автоматически.

При приеме на работу сотрудников, переводе и заключении договора ГПХ будет появляться надстройка «Отразить в трудовой книжке», где нужно поставить флажок. При приеме, переводе или увольнении этот флажок ставится автоматически, потому что форму ЕФС-1 нужно направить однозначно.

Важно следить за тем, чтобы по каждому кадровому мероприятию, по которому необходимо отчитаться по форме ЕФС-1, должен стоять флажок «Отразить в трудовой книжке».

Также следует заполнить трудовую функцию, чтобы соответствующие коды подтянулись. Например, при увольнении также должен стоять флажок «Отразить в трудовой книжке», наименование документа, который регламентирует данное кадровое мероприятие. При увольнении — это обязательный приказ, а вот при приеме на работу это может быть и трудовой договор, т. к. приказ сейчас не обязателен.

Подробнее о том, как правильно настроить и работать со всеми данными для ЕФС-1 в 1С:ЗУП, читайте в конспекте вебинара эксперта по трудовым отношениям Елены Пономаревой.

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