Экс-начальника УФНС арестовали за взятку. Он помогал незаконно возмещать НДС

В Свердловске бывший начальник УФНС получил 192 млн рублей от компании, которая нелегально вернула из бюджета НДС на 1 млрд рублей.

Суд заочно арестовал бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова. Его обвиняют в получении взятки на 192 млн рублей, которую он получил за помощь в незаконном возмещении НДС из федерального бюджета.

Адвокат экс-начальника УФНС принялся обжаловать решение суда, но обращение защиты оставили без удовлетворения. Об этом сказано в официальном телеграм-канале судов Свердловской области.

Сейчас Логинов скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), он был объявлен в розыск по делу о получении взяток в середине апреля 2025 года. После экстрадиции в Россию обвиняемого отправят в СИЗО.

Дело Сергея Логинова связно с преступлением начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Свердловской области Андрей Дьякова, который в сентябре 2021 года рассказал Логинову о том, что глава компании «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев проводит махинации с возмещением НДС. Фирма заключала контракты на поставку металлопроката с предприятиями из Казахстана. Дьяков предложил Логинову брать взятки с фирмы за помощь в утверждении деклараций. Сумма — 20% от каждого возмещения НДС. Об этом пишет «Коммерсант».

С ноября 2021 по декабрь 2023 года Алексей Шахмаев вернул из бюджета больше 1 млрд рублей, передал взяток на 213,7 млн рублей, из которых 192 млн достались Сергею Логинову, а больше 21 млн получил Андрей Дьяков.

Дьякова арестовали 23 мая 2024 года по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

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1. НДС:

Как определить место реализации при работе с иностранными контрагентами.

Нужно ли начислять НДС при получении премий, штрафов, обеспечительных платежей.

Какие платежи должен включить в налоговую базу арендодатель.

В каких случаях и как организовать раздельный учет «входящего» НДС.

Когда покупатель должен восстановить авансовый вычет НДС.

Нужно ли восстанавливать НДС при списании активов.

Как не опоздать с переносом вычетов.

2. Налог на прибыль:

В каких случаях доходы нужно распределять между отчетными периодами, а по каким сделкам доход признается сразу в полном размере.

Как признавать доходы при передаче исключительных и лицензионных прав на НМА.

С каких доходов можно не платить налог на прибыль.

Как правильно распределить расходы на прямые и косвенные.

Когда и как можно учесть «опоздавшие» расходы.

При каких условиях признаются НМА в налоговом учете

Как учитывать расходы на приобретенные лицензионные права.

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