Экс-начальника УФНС арестовали за взятку. Он помогал незаконно возмещать НДС

Суд заочно арестовал бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова. Его обвиняют в получении взятки на 192 млн рублей, которую он получил за помощь в незаконном возмещении НДС из федерального бюджета.
Адвокат экс-начальника УФНС принялся обжаловать решение суда, но обращение защиты оставили без удовлетворения. Об этом сказано в официальном телеграм-канале судов Свердловской области.
Сейчас Логинов скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), он был объявлен в розыск по делу о получении взяток в середине апреля 2025 года. После экстрадиции в Россию обвиняемого отправят в СИЗО.
Дело Сергея Логинова связно с преступлением начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Свердловской области Андрей Дьякова, который в сентябре 2021 года рассказал Логинову о том, что глава компании «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев проводит махинации с возмещением НДС. Фирма заключала контракты на поставку металлопроката с предприятиями из Казахстана. Дьяков предложил Логинову брать взятки с фирмы за помощь в утверждении деклараций. Сумма — 20% от каждого возмещения НДС. Об этом пишет «Коммерсант».
С ноября 2021 по декабрь 2023 года Алексей Шахмаев вернул из бюджета больше 1 млрд рублей, передал взяток на 213,7 млн рублей, из которых 192 млн достались Сергею Логинову, а больше 21 млн получил Андрей Дьяков.
Дьякова арестовали 23 мая 2024 года по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
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1. НДС:
Как определить место реализации при работе с иностранными контрагентами.
Нужно ли начислять НДС при получении премий, штрафов, обеспечительных платежей.
Какие платежи должен включить в налоговую базу арендодатель.
В каких случаях и как организовать раздельный учет «входящего» НДС.
Когда покупатель должен восстановить авансовый вычет НДС.
Нужно ли восстанавливать НДС при списании активов.
Как не опоздать с переносом вычетов.
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В каких случаях доходы нужно распределять между отчетными периодами, а по каким сделкам доход признается сразу в полном размере.
Как признавать доходы при передаче исключительных и лицензионных прав на НМА.
С каких доходов можно не платить налог на прибыль.
Как правильно распределить расходы на прямые и косвенные.
Когда и как можно учесть «опоздавшие» расходы.
При каких условиях признаются НМА в налоговом учете
Как учитывать расходы на приобретенные лицензионные права.
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Комментарии1
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