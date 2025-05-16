Депутаты предложили предоставлять наставникам налоговый вычет и дополнительный отпуск

Наставникам на предприятиях, которые обучают других сотрудников, хотят предоставить дополнительные преференции — отпуск и налоговый вычет в 18 тысяч рублей.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесут в Госдуму законопроект, по которому у наставников на предприятиях появятся льготы. Например, дополнительный ежегодный отпуск и налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей.

«Предусматривается установить для наставников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, но не менее четырех календарных дней», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта напомнили, что сейчас развитие наставничества — одна из приоритетных задач государства.

Недавно мы писали, что кабмин подготовил концепцию развития наставничества.

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