Мошенники убеждают россиян снять самозапрет на кредиты

Злоумышленники рассказывают о налоговых долгах, для погашения которых нужно на время снять самозапрет на получение кредита.

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рассказал о новом сценарии у мошенников. Они пытаются убедить россиян снять самозапрет на оформление кредитов, чтобы заполучить их деньги.

Позвонить могут от имени налоговой, угрожать и убеждать выполнить их указания.

«Злоумышленники утверждают, что у пользователя обнаружена задолженность или ошибка в кредитной истории и для ее устранения необходимо снять самозапрет», — сказал Александр Вураско.

Еще одна схема — мошенники представляются сотрудниками банка, говорят о подозрительных операциях и просят для защиты денег на счете временно снять самозапрет. Также злоумышленники могут рассказывать о социальных поддержках, льготах, субсидиях и выплатах от государства.

Самозапрет на оформление кредитов можно установить с 1 марта 2025 года. Недавно мы писали, что этой функцией воспользовались больше 10 млн россиян.

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