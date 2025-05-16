Мошенники теперь направляют своих жертв не в банки, а в МФО

Банки стали лучше защищать клиентов и быстрее выявлять подозрительные операции. Поэтому злоумышленники отправляют людей в микрофинансовые организациями за кредитами.

Мошенникам в 2025 году стало сложно из-за банковских антифрод-систем, поэтому теперь они направляют своих жертв за займами в МФО. Также они стали похищать наличные деньги и драгоценности с помощью курьеров, рассказали в Сбербанке.

«Эффективность системы противодействия мошенничеству Сбера достигла 99,9%, другие крупные банки также уделяют большое внимание защите своих клиентов», — говорится в сообщении.

Также мошенники стали активнее использовать «бытовые сценарии»: звонки якобы поликлиник, социальных служб и доставки. При этом от схем со звонками от имени сотовых операторов, силовых структур, государственных организаций и ведомств мошенники тоже не отказались. Но если раньше жертв заставляли переводить деньги на счет злоумышленников, то теперь их уговаривают передать наличку или ценности. Для этого используют «втемную» курьеров.

Еще одна тенденция — отправлять жертв в МФО за получением кредитов. Похитить получается меньшие суммы, но деньги получить гораздо легче, чем в банке.

Если человека полностью финансово «истощили», и при этом он все еще находится под сильным влиянием мошенников, его могут заставить совершить нападение на МФО с целью ограбления и дальнейшей передачи денег злоумышленникам. За это нападавшему грозит уголовное наказание, предупредил Сбер.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.