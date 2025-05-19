Владельцы ПВЗ маркетплейсов массово получают вызовы в налоговую

Инспекторы усилили контроль за теневой занятостью на пунктах выдачи заказов, также собственников точек проверят на предмет уклонения от уплаты налогов.

Весной 2025 года собственники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов начали массово получать уведомления о вызове в налоговую. Инспекторы требуют предоставить документы об уплате страховых взносов и НДФЛ.

Зачастую перед тем, как направить требования, налоговики лично приходят в такие ПВЗ, опрашивают сотрудников и выявляют факты уклонения от официального трудоустройства. Об этом пишут «Ведомости».

Больше всего внимание налоговых органов привлекают предприниматели, которые управляют двумя и более ПВЗ без оформленных сотрудников. Это идет вразрез с логикой — один человек, индивидуальный предприниматель, не может одновременно работать на нескольких точках. В трех из пяти уведомлений ФНС указывает, что таких нарушителей выявляют с помощью анализа сведений о движении денежных средств по счетам.

Также в требованиях инспекторы рассчитывают примерное число персонала, которое нужно, чтобы обеспечить работу пунктов по установленному графику. Например, межрайонная ИФНС по Свердловской области пишет, что «необходимо учитывать наличие не менее двух сотрудников ПВЗ для одного налогоплательщика, принимая во внимание график работы не менее 12 часов в день без перерывов и выходных дней».

Основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук считает, что подобные проверки затронут не только ПВЗ, но и салоны красоты, розничную торговлю и предприятия общепита.