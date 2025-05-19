💰 Новый рекорд: средняя зарплата превысила 91 тысячу рублей

Заметнее всего выросли заплаты молодых специалистов до 24 лет, они получают в среднем 72,5 тысячи рублей в месяц.

Средняя зарплата в России впервые превысила 91 тыс. рублей. В первом квартале 2025 года она выросла на 15,5%.

Быстрее всего заработок растет у молодых специалистов до 24 лет: он увеличился на 16,7% и составил 72,5 тыс. рублей. Самая высокая средняя заплата в 101,4 тыс. рублей у сотрудников в возрасте 35-44 лет. 98,7 тыс. получают работники 25-34 лет.

«Аналитики отмечают, что, если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей», — сказано в исследовании «Сбераналитики» и «Работы.ру».

Медианная средняя зарплата также выросла опережающими темпами: за три месяца 2025 года показатель увеличился на 1,7 процентных пункта, до 66,7 тыс. рублей. В 13 регионах РФ доходы населения выросли более чем на 19%. Например, в Удмуртии (+21,7%), Тульской области (20,1%).

По темпам роста заработка лидирует обрабатывающая промышленность. С января по март 2025 года зарплата в этом секторе выросла на 18,4% — до 95,6 тыс. рублей. На втором месте — сфера IT (+18%), где получают около 147,3 тыс. На 17% зарплаты выросли в сфере логистики (107 тыс.) и строительства (109,5 тыс.).

Работодатели также повышают предложения по зарплате. Больше всего это заметно в сфере финансов и страхования, где новым сотрудникам собираются платить на 19% больше. Также зарплатные предложения увеличились на 18,8% год к году в отрасли производства и промышленности. В тройку лидеров вошли IT-компании, где готовы платить на 18,6% больше.

Лидер по размеру зарплатных предложений — сектор строительства и недвижимости, где специалистам обещают доход 137,3 тыс. рублей в месяц. На втором месте — сфера транспорта с зарплатным предложение 125,9 тыс., на третьем — вакансии в производстве и промышленности (107,4 тыс.).

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