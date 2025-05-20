Некоторые суды уже накладывают арест на криптовалюту, хотя это еще не предусмотрено законом

В рамках действующих положений УК и УПК есть возможность конфисковать криптовалюту, если она используется для совершения преступления.

Суды начали применять арест и конфисковывать криптовалюту по уголовным делам. Несмотря на то, что еще нет закона, который это предусматривает, судьи действуют в рамках существующих положений УК и УПК.

Криптовалюту конфискуют, если она используется в процессе совершения преступлений или сама является средством преступления. Например, в расчетах при продаже наркотических средств.

«В настоящее время в судах уже имеются единичные решения, в соответствие с которыми конфискуются не только деньги, которые были преобразованы из виртуальных активов, но и обнаруженная на тех или иных счетах криптовалюта. Хотя законом это пока еще не предусмотрено, эта валюта арестовывается и конфискуется в соответствии с действующими положениями УК и УПК», — сказал судья Верховного суда Евгений Рудаков на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025).

В феврале 2019 года Пленум ВС внес дополнение в постановление по делам об отмывании денег, где разъяснил, что предметом преступления могут быть и деньги, преобразованные из виртуальных активов — криптовалюта.

Недавно мы писали, что реформа Минюста позволит следователям изымать флешки с ключами от криптовалют.