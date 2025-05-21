Совет Федерации: в такси должны быть машины с высоким уровнем локализации

Чтобы с 1 марта 2026 года внести машину в реестр такси, будет нужно набрать минимум 3 200 баллов локализации.

21 мая 2025 года Совет Федерации одобрил закон о новых требованиях к автомобилям в такси. Они должны набрать нужное количество баллов локализации. Число будет таким же, как при госзакупках транспортных средств.

С 1 января 2023 года минимальный порог — 3 200 баллов, с 1 января 2027 он будет от 3 500 баллов, с 1 января 2028 года — 3 700 баллов. Например, 400 баллов автомобиль получает, если его кузов сварили в России, 500 баллов — за окраску, 200 баллов — за использование российского металла (не меньше 70% от общей массы кузова).

Автомобилю в такси будет необходимо соблюсти одно из требований:

количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному Правительством для госзакупок;

автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Те автомобили, которые уже внесли в реестр такси до начала действия закона, смогут продолжать работать. Изменения повлияют на закупки машин для таксопарков после 1 марта 2026 года.

После подписания Президентом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

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