Алиментщикам могут ограничить доступ к госслужбе и Госуслугам

Заместитель министра юстиции Евгений Забарчук предложил злостным неплательщикам алиментов запретить поступать на государственную службу, а также пользоваться порталом Госуслуг.
«Сегодня мы накопили определенный пул предложений, который позволит нам двигаться дальше (в мерах воздействия на недобросовестных алиментщиков). Первое — это запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом Госуслуг», — сказал Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025).
Также озвучили идею запретить алиментщикам покупать билеты повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт. Кроме того, злостные неплательщики не смогут брать кредиты и займы, кроме тех, что будут направлены на погашение задолженности.
Недавно мы писали, куда обращаться, если у алиментщика неофициальная зарплата.
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