Благодаря одновременному получению пособий по уходу за ребенком и зарплаты на рынок труда досрочно вернулись 90 тысяч человек — СФР

Глава Соцфонда рассказал о мерах поддержки семей с детьми. Единое пособие перечисляют ежегодно 10 млн детей и 330 тыс. беременных женщин. С 2024 года появилась возможность работать и получать пособие по уходу за ребенком.

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с главой СФР Сергеем Чирковым. На встрече обсудили меры поддержки семей с детьми.

В частности, в рамках национального проекта по поддержке семей с детьми в прошлом году стало возможно одновременно получать пособие по уходу за ребенком и зарплату.

«То есть люди, возвращаясь на рынок труда в период отпуска по уходу за ребенком, не теряют доходы, что тоже очень важно. Таким образом 90 тысяч человек вернулись из отпуска по уходу за ребенком досрочно и работают. И, кстати, из них 44% – мужчины, что тоже интересно», — сказал Сергей Чирков.

Бюджет СФР на детские выплаты в 2025 году составляет 2,3 трлн рублей. Единое пособие предоставляется ежегодно более чем 10 млн детей и 330 тыс. беременных женщин.

С начала реализации программы материнского капитала СФР выдал уже 14,7 млн сертификатов, добавил руководитель СФР.

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