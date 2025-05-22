Для подростков предложили установить лимит на денежные переводы

Подросткам хотят ограничить размер переводов по картам в 200 тысяч рублей. Это позволит защитить их счета от мошенников, которые вовлекают молодежь в дропперскую деятельность.

Банки предлагают ввести обязательный лимит на операции по картам клиентов возрастом с 14 до 18 лет. Они смогут переводить не более чем 200 тыс. рублей в месяц. Порог будет можно превысить, но только с разрешения родителей. Это нужно для того, чтобы счета подростков не использовали мошенники.

Представители кредитных организаций считают, что порог в 200 тыс. рублей достаточен для подростков, но при этом очень мал для дропперов. Если объем операций ограничить, то карты несовершеннолетних не будут привлекательными для злоумышленников. Об этом пишут «Известия».

Сейчас число дропперов среди молодежи увеличивается, злоумышленники вовлекают их в работу с помощью сетевого маркетинга.

Как правило, переводы на карты подростков не вызывают вопросы у банков, поскольку у таких людей еще нет постоянного дохода, а деньги они получают от родителей.

С 16 лет подросток, которого вовлекли в мошенническую деятельность, может получить реальный срок за соучастие или отмывание доходов. Если деньги жертвы окажутся на счете дроппера, их будет нужно вернуть.

Кроме того, Национальный совет финансового рынка (НСФР) хочет скорректировать законопроект о запрете открывать счета подросткам без письменного согласия родителей. Пока что эти ограничения добровольно вводят только некоторые банки. Подробнее об этом мы писали здесь.

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