Многие работники задаются вопросом, когда лучше и выгодно взять отпуск в июне 2025 года. Если уйти в отпуск в июне, можно потерять часть зарплаты из-за длинных выходных.

12 июня 2025 года отмечается День России, который выпадает на четверг. Из-за переноса выходного дня с 8 марта на пятницу 13 июня (постановление Правительства от 04.10.2024 № 1335), сотрудники будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня включительно.

Специалистам, которые работают по графику 5/2, нужно быть готовым, что несколько дней отпуска в июне могут привести к изменению ежемесячной выплаты.

Пример Если сотрудник получает 100 тыс. рублей в месяц и решит взять отпуск с 9 по 11 июня 2025 года, то его отпускные составят 11 тыс. рублей, а зарплата — 84 210. Итоговая сумма составит 95 210, а это на 4 790 меньше обычного.

Об этом сказано в исследовании сервиса «Авито Работа», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Кто хочет продлить отдых в июне, есть вариант взять отпуск с 16 по 20 июня. Его можно объединить с праздником и отдыхать 11 дней. В качестве альтернативы отпуску можно использовать отгулы за работу в выходные и праздничные дни или за переработки. Например, если четыре дня подряд задерживаться после работы на два часа, то можно получить полный день компенсации.

Выходные можно получить и по медицинским причинам. Сотрудники моложе 40 лет могут брать один день отдыха, чтобы пройти диспансеризацию раз в три года. А те, кто старше 40 лет — могут это делать каждый год.

Еще детали про июньский отпуск-2025 в телеграм-канале «Клерка»: шпаргалка.

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