💰 Прогноз: заплаты вырастут до 100 тысяч рублей к концу 2025 года

Быстрее всего доходы вырастут у работников обрабатывающей промышленности, металлургии, строителей, таксистов и сотрудников общепита.

К концу 2025 года средние заплаты в России увеличатся до 100 тыс. рублей. В начале года этот показатель был 89 тыс.

Согласно консенсус-прогнозу «Известий», за год средняя заработная плата вырастет на 12%. Речь идет о доходах до вычета налога, то есть на руки человек будет получать 87 тыс. рублей к концу 2025 года. Для сравнения, за 2024 год средняя зарплата выросла на 18%.

Минэкономразвития считает, что доходы россиян в 2025 году вырастут в среднем до 102,7 тыс. рублей.

Уже сейчас есть отрасли, в которых средний доход специалистов превышает 100 тыс. рублей. Подобная зарплата есть в сферах добычи полезных ископаемых, IT, связи, финансов и страхования, в строительстве, транспортировке и хранении, а также в научно-технической деятельности.

Быстрее всего доходы растут у сотрудников обрабатывающей промышленности. Зарплаты будут активно увеличиваться в отраслях, которые выполняют госзаказ: в металлургии, производстве оборудования, машиностроении. Работодатели готовы больше платить, если столкнулись с оттоком рабочей силы. Это характерно для общепита, такси, строительства и токарного дела.

«Сейчас кадровый дефицит сохраняется, но его острота постепенно снижается на фоне более сложных условий для роста бизнеса, ослабления спроса и пересмотра инвестиционных планов. При этом давление на прибыль, скорее всего, не позволит компаниям продолжать наращивать зарплаты прежними темпами», — сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Медленнее других областей будут расти доходы у работников бюджетной сферы и представителей сельского хозяйства. Сократить отставание позволит индексация.

Недавно мы писали, что зарплаты бюджетников собираются проиндексировать на 7,6%.

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