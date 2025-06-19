Wildberries — один самых объемных маркетплейсов для работы бухгалтеру

Когда интуиция мешает: как собственник душит рост своей компании

Владелец бизнеса — безусловно, ключевая фигура. Часто это человек с выдающейся энергией, идеями и смелостью, который когда-то рискнул, пошёл вперёд и построил нечто с нуля. Однако нередко именно этот человек становится главным препятствием для роста своего же бизнеса.