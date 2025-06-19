Wildberries — один самых объемных маркетплейсов для работы бухгалтеру
Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» заявила Ольга Кошкина — основатель сети консалтинговых компаний, спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет.
В ходе выступления она привела перечень необходимых документов:
Документы при УСН «Доход» и УСН «Доход» + НДС
Список документов для детального учета
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