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 Маркетплейсы

Wildberries — один самых объемных маркетплейсов для работы бухгалтеру

При работе с Вайлберриз бухгалтеру лучше всегда просить доступ к личному кабинету селлара на маркетплейсе, чтобы не мучать клиента длинным списком запрошенных документов.

Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» заявила Ольга Кошкина — основатель сети консалтинговых компаний, спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет.

В ходе выступления она привела перечень необходимых документов:

Документы при УСН «Доход» и УСН «Доход» + НДС

Список документов для детального учета

  • Еженедельный отчет реализации (Отчет Вайлдберриз)

  • Уведомления о выкупе

  • УПД к уведомлению о выкупе

  • Еженедельный отчет реализации (Отчет Вайлдберриз)

  • Уведомления о выкупе

  • Акт взаимозачета

  • УПД на вознаграждение

  • УПД на услуги продвижения, рекламу

  • УПД на услуги возмещения расходов поверенного

  • УПД на утилизацию товара

  • УПД на транзитные поставки

  • УПД на международную доставку (бывает отдельно).

Присоединяйтесь к трансляции, вас ждет много самой важной и актуальной информации для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Подключиться.

Автор

Самара Комарова
Ведение бизнеса

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Владелец бизнеса — безусловно, ключевая фигура. Часто это человек с выдающейся энергией, идеями и смелостью, который когда-то рискнул, пошёл вперёд и построил нечто с нуля. Однако нередко именно этот человек становится главным препятствием для роста своего же бизнеса.

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