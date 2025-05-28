Какие составные части зарплаты надо включать в аванс: Роструд разъяснил

В аванс нужно включать оклад за отработанное время и надбавки, которые не зависят от результатов работы. Стимулирующие выплаты включают в зарплату по окончании месяца.

Роструд пояснил, какие составные части зарплаты нужно включать в аванс за первую половину месяца.

При расчете зарплаты за первую половину месяца учитывают оклад или тарифную ставку сотрудника за отработанное время и надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц и от выполнения месячных норм. Это могут быть компенсация за работу ночью, надбавки за совмещение должностей, за профессиональное мастерство, за стаж работы и т. п., считает ведомство.

Выплаты стимулирующего характера и компенсации, которые платят при достижении показателей эффективности за месяц, производят при окончательном расчете и выплате зарплаты за месяц. К таким выплатам относятся, например, премии и надбавки за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Согласно ст. 136 ТК, зарплату нужно платить не реже чем каждые полмесяца и не позже, чем через 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, напоминает Роструд.

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