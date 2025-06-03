🚪 Время домашнего ареста входит в стаж работы для отпуска – Роструд

Если с сотрудником под следствием не прервали трудовые отношения, время его нахождения под домашним арестом включается в стаж работы. Периоды, которые не входят в стаж для отпуска, перечислены в ТК РФ.

На сайте Онлайинспекции.рф ответили, входит ли период, когда сотрудник был под домашним арестом, в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. В этот период трудовые отношения не прерывали, рабочее место сохранилось за работником, но зарплата не выплачивалась. За это время сотруднику предоставили ежегодный оплачиваемый отпуск и были выданы больничные листы. Вопрос возник в связи с окончанием срока действия трудового договора и расчета компенсации за неиспользованный отпуск в связи с увольнением.

«Да, время нахождения работника под домашним арестом включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, т. к. работник в указанный период времени все еще является работником организации, трудовые отношения не прерывались, при этом на работе он отсутствует не по своей воле, он физически не может присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности», — отвечает Роструд.

Трудовой договор с работником подлежит прекращению, если он осужден к наказанию, исключающему продолжение прежней работы: п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается и тот период времени, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы: ст. 121 ТК.

А ч. 2 ст. 121 ТК содержит исчерпывающий перечень периодов, которые не включаются в стаж работы для отпуска. И домашний арест среди них не указан.

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