Если сотрудник попал под домашний арест, это время нужно учесть в стаже

Работник, который находится под домашним арестом и не по своей воле прогуливает работу, с ним трудовые отношения не прекращаются. А значит период, когда он под следствием, идет в счет стажа для отпуска.

На портале Онлайнинспекция.рф пользователь задал вопрос, нужно ли включать в стаж работы, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, период, когда сотрудник находится под следствием, под домашним арестом.

Представитель Роструда ответил, что работник во время следствия — все еще часть компании, поскольку с ним трудовые отношения не прекращались. Договор можно разорвать только, если человек будет осужден. В этом случае за ним не будет сохранено рабочее место.

«Время нахождения работника под домашним арестом включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, т. к. работник в указанный период времени все еще является работником организации, трудовые отношения не прерывались», — сказано в ответе.

Кроме того, сотрудник под домашним арестом прогуливает работу не по своей воле, он физически не может присутствовать на рабочем месте и выполнять свои обязанности.

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