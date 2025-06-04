Центробанк рекомендует банкам проверять переводы на счета технических компаний

Банкам объяснили, как сократить риски по обслуживанию счетов технических компаний и дропперов.

Банк России опубликовал рекомендации, которые позволят кредитным организациям предотвратить риски, связанные с дропперскими счетами и фиктивными компаниями.

Особое внимание регулятор обращает на то, что теневой бизнес использует для своих расчетов корпоративные карты, которые оформляют на технические компании. Например, так скрываются онлайн-казино, финансовые пирамиды и обменники криптовалют.

Чтобы минимизировать риски, банкам предлагают анализировать переводы на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно.

«Они [банки] должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время», — сказано на сайте ЦБ.

Новые методические рекомендации стали дополнением к уже существующим указаниям по противодействию отмыванию преступных денег и финансированию терроризма.

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