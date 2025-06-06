У ИП на АУСН нет фиксированных взносов, даже если он ведет другую деятельность, где взносы есть
Такую уточняющую поправку внесут в статью 430 НК.
Поясним: платить фиксированные взносы должны не только ИП, но и другие категории плательщиков – адвокаты, нотариусы, медиаторы, патентные поверенные, оценщики, арбитражные управляющие и т. д.
При этом на АУСН фиксированных взносов нет.
Но как быть, если один человек одновременно и ИП на АУСН, и например, адвокат на ОСНО? В НК четкого ответа на этот вопрос нет.
Разъяснение этой ситуации давал Минфин в письме от 12.01.2024 № 03-15-07/1865 и ФНС в письме от 17.01.2024 № БС-4-11/352@.
Теперь этот нюанс пропишут в НК.
Если ИП на АУСН совмещает бизнес с другой профдеятельностью, то взносы будет такие:
в фиксированном размере – 0 руб.;
с дохода свыше 300 тыс. руб. – 1% с дохода только от профдеятельности, но не более предельной величины.
То есть применение человеком АУСН в бизнес-деятельности освобождает от его фиксированных взносов по всем другим основаниям.
Если человек применяет УСН и ведет другую деятельность, то взносы у него будут – в обычном одинарном размере.
Какие еще правила по фиксированным взносам скоро поменяют, читайте тут.
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