У ИП на АУСН нет фиксированных взносов, даже если он ведет другую деятельность, где взносы есть

При совмещении бизнеса на АУСН и другой деятельности, по которой предусмотрены фиксированные взносы, платить последние не придется.

Такую уточняющую поправку внесут в статью 430 НК.

Поясним: платить фиксированные взносы должны не только ИП, но и другие категории плательщиков – адвокаты, нотариусы, медиаторы, патентные поверенные, оценщики, арбитражные управляющие и т. д.

При этом на АУСН фиксированных взносов нет.

Но как быть, если один человек одновременно и ИП на АУСН, и например, адвокат на ОСНО? В НК четкого ответа на этот вопрос нет.

Разъяснение этой ситуации давал Минфин в письме от 12.01.2024 № 03-15-07/1865 и ФНС в письме от 17.01.2024 № БС-4-11/352@.

Теперь этот нюанс пропишут в НК.

Если ИП на АУСН совмещает бизнес с другой профдеятельностью, то взносы будет такие: в фиксированном размере – 0 руб.;

с дохода свыше 300 тыс. руб. – 1% с дохода только от профдеятельности, но не более предельной величины.

То есть применение человеком АУСН в бизнес-деятельности освобождает от его фиксированных взносов по всем другим основаниям.

Если человек применяет УСН и ведет другую деятельность, то взносы у него будут – в обычном одинарном размере.

Какие еще правила по фиксированным взносам скоро поменяют, читайте тут.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.