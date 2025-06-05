Уведомление о наличии на участке нежилых объектов можно отправить в любое время

Налоговики разъяснили порядок отправки уведомления об объектах на участке. Срок его представления не ограничен, но если его не отправили, земельный налог посчитают на основании сведений, которые есть у инспекторов.

Порядок представления и применения при расчете земельного налога уведомления о наличии на земельном участке нежилой недвижимости и о площади части участка, приходящейся на такую недвижимость, разъяснил начальник управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов.

Налоговая база для части земельного участка, занятого жильем и объектами ЖКХ, которая приходится на нежилые и не коммунальные объекты, определяется как доля кадастровой стоимости всего участка, пропорциональная указанной части.

Для налогообложения участка используется налоговая ставка, не превышающая 0,3% от кадастровой стоимости. А для указанной части применяется ставка «для прочих земель» — не более 1,5%. Например, если на земельном участке, занятом жилищным фондом, есть торгово-офисная недвижимость.

Чтобы определить налоговую базу, налогоплательщик может отправить в налоговую уведомление о наличии на участке таких объектов. Можно приложить подтверждающие документы: выписку из ЕГРН Росреестра, технические паспорта на объекты капитального строительства и др.

Предельный срок представления уведомления в налоговый орган в НК не установлен. Если его не отправили, налоговики определят налоговую базу по данным, полученным из Росреестра и других источников.

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