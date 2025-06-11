💡 Если на работе выключили электричество, нельзя просто так уходить – Роструд

На работников, которые самовольно ушли с работы при простое, можно наложить взыскание. Они должны согласовать такие действия с работодателем.

Роструд спросили: можно ли наложить на работников взыскание, если на работе отключили электроэнергию, и они ушли домой, не уведомив руководителя. Его не было на месте, а сотрудники сослались на то, что в положении организации не прописано, что делать при отключении электроэнергии.

На таких работников можно наложить взыскание, так как они самовольно покинули рабочие места, отвечает ведомство на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Отсутствие работников на рабочем месте в период простоя решается по соглашению с работодателем», — говорится в ответе Роструда.

Ведомство напоминает, что работники должны добросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину.

А за совершение дисциплинарного проступка работодатель вправе сделать им замечание, выговор или даже уволить.