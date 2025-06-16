🚙 Если авто получили в наследство – платить НДФЛ не нужно

При продаже унаследованного автомобиля нужно учитывать срок владения и сумму сделки.

НДФЛ при получении автомобиля в наследство платить не нужно, даже если машина досталась не от близкого родственника. Об этом сообщает региональное УФНС.

А если унаследованное авто решили продать, то для расчета налоговых обязательств нужно учесть срок владения и сумму сделки.

Ситуация Обязанность Автомобиль находился в собственности три года и более Не нужно отправлять декларацию 3-НДФЛ и платить налог Авто продано по цене до 250 тыс. рублей Не нужно отправлять декларацию 3-НДФЛ и платить налог Машину продали раньше, чем через три года после вступления в наследство, и цена составила более 250 тыс. рублей Нужно подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог

В третьем случае можно воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере 250 тыс. рублей. Или подтвердить расходы наследодателя на покупку автомобиля, если сохранились такие документы.

Если после применения вычетов налоговая база будет равна нулю или отрицательной, все равно обязательно нужно подать декларацию 3-НДФЛ — когда цена авто больше 250 тыс. рублей и срок владения им менее трех лет.

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